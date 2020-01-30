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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

30 Ocak 2020, Perşembe 20:34
BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI) hükümet karşıtı gösterilerin yaklaşık 4 aylık bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden olaylarda en az 467 göstericinin öldüğü, 9 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmaya en fazla güvenlik güçleri tarafından kullanılan gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin yol açtığı kaydedilen açıklamada, yaralıların büyük çoğunluğunun da güvenlik güçlerince darbedilenler olduğu aktarıldı.

Bağdat, Basra, Zikar, Diyala, Divaniye ve Kerbela'da 17 Ocak'tan bu yana 19 göstericinin öldüğü 400'den fazla kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçek mühimmatlar kullanımındaki artış ve kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu göstericiler ve insan hakları savunucularının ölmeye devam etmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de Iraklı yetkililerin barışçıl göstericilerin haklarını koruması gerektiğini kaydetti.

Cinayet işleyenlerin ve yasa dışı saldırıların faillerinin adalete teslim edilmesinin önemli olduğunu belirten Hennis-Plasschaert, korku ve güvensizlik ortamının daha fazla zarara yola açacağı uyarısında bulundu.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, kamu hizmetinin yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin protestolar nedeniyle 29 Kasım 2019'da istifa etmesine karşın, ülkede hala yeni hükümet kurulamadı.

AA

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