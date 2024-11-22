Irak’ta 37 yıl sonra nüfus sayımı

Irak’ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı.
Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, Irak genelinde olduğu gibi Ker-kük’ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi.
Ekrem, Kerkük’te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi. Kerkük’ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, şehrin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi.
AA