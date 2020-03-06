Irak'ta bir kişi taburcu edildi

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı Fransa'da bir Türk Kovid-19 sebebiyle öldü Irak Sağlık Bakanlığına bağlı Karh Bölgesi Sağlık Dairesi Müdürü Casib el-Hicabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağdat'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta, yapılan tedavi sonucu hastalığı tamamen yendi ve taburcu edildi." ifadelerini kullandı. Hicabi, detaylı bilgi vermediği açıklamasında, bu kişinin ülkede yeni tip koronavirüsü yenen ilk hasta olduğunu kaydetti. Irak'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi ölmüş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı. AA

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