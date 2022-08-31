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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Irak’ta hayat normale döndü

31 Ağustos 2022, Çarşamba 21:35
Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.

9. kez siyaseti bırakma kararı aldı

Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu. Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı. Irak’ta Mukteda el Sadr’ın siyasetten çekilmesi: Çatışmalara giden süreç ve İran etkisi Iraklı Mukteda es-Sadr siyaseti bıraktığını açıkladı, destekçileri sokağa döküldü

Irak’taki olaylar

Sadr destekçileri, dün Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı’nı bastı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıttı.Irak’ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine “eve dönün” çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı. Sadr’ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

AA

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