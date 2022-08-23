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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Irak'ta protestolar sebebiyle yargı işlemleri askıya alındı

23 Ağustos 2022, Salı 14:04
Irak'ta, Sadr Hareketi'ne bağlı bir grubun Yüksek Yargı Konseyi binası önünde başlattığı oturma eylemi nedeniyle yargı işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi'ni protesto ederek, bina önünde çadır kurarak oturma eylemi başlattı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.

Öte yandan, Bağdat Birinci Karh Soruşturma Mahkemesinden yapılan açıklamada, Sadr destekçilerinin eylemi "yargıya yönelik tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Federal Mahkemeye yönelik tehdit suçlarını içeren deliller toplanmaya başlandı. Bunu yapanlar hakkında yasal kararlar alınacak." ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanı: Husumetimiz yargıyla olmamalı

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr destekçilerinin eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa ve yasalara uygun, devlet ve kurumlarını koruyan gösterileri destekliyoruz. Ancak husumetimiz, anlaşmazlığa düştüğümüzde hepimizin başvuracağımız yer olan yargıyla olmamalı." dedi.

Halbusi, olaylara ilişkin ikinci açıklamasında ise yine yargı önündeki eylemi eleştirdi.

Geçen yıl "şeffaf" bir seçimi geride bıraktıklarını ve bunun ardından siyasal sistemde reform hedeflediklerini ifade eden Halbusi, şöyle devam etti:

"Ancak maalesef bugün geldiğimiz noktada durum eskisinden daha geride. Ülkede, yasama ve yargı organı atıl durumda. Hükümet ise günlük işleri yürütme hükümeti. Hepimiz anayasaya başvurarak sorumluluk almalı ve gittikçe meşruiyetini kaybetmek üzere olan ülkeyi içinde bulunduğu krizden kurtarmalıyız. Aksi halde, uluslararası toplum Irak devletini ve buradaki siyaseti tanımama yoluna gidecek."

Başbakanı Kazımi yargıya yönelik eylemler nedeniyle Mısır ziyaretini yarıda bıraktı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de son gelişmeler üzerine Mısır ziyaretini yarıda bırakarak ülkeye dönmeye karar verdi.

Haberde ifadelerine yer verilen Kazımi, "Yargı faaliyetleri askıya alınırsa ülke ciddi risklerle karşı karşıya kalır. Gösteri hakkı anayasada belirtilmiş. Ancak bu, devlet kurumlarını koruma çerçevesinde olmalı." dedi.

Başbakan Kazımi, tüm siyasi liderlere "ulusal diyalog" çağrısı yaptı. Kazımi, dün bir zirveye katılmak üzere Mısır’a gitmişti.

BM Irak Temsilciliği: Devlet kurumlarına saygı gösterilmeli

Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği de göstericilere sağduyu çağrısında bulundu. BM Temsilciğinin açıklamasında, "Protestolar, demokratik haktır. Ancak devlet kurumlarına saygı gösterilmeli. Yargı Konseyi dahil bu kurumlar engel olmadan Irak halkına hizmet etmek için çalışmasını sürdürmeli." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Hareketi’ne bağlı eski milletvekili ve Hareketin lider kadrosundan Sabah es-Saadi ile Şeyh Muhammed es-Saadi hakkında yargıyı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclisin feshedilmesini istemiş, ancak Yüksek Yargı Konseyi böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

AA

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