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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Irak'ta tansiyon yeniden yükseldi

10 Mayıs 2020, Pazar 18:00
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı bir grup, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiğini gerekçe göstererek gösteri yaptı. 

Eylemciler güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Göstericilerden bazılarının da güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı görüldü.

Benzer gösterilerin ülkenin güneyindeki kentlerde de düzenlendiği bildirildi.

Kazımi hükümeti 4 gün önce kurulmuştu.

Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin öldürüldüğü hükümet karşıtı gösterilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti.

Irak'ta tutuklu tüm göstericiler serbest kalacak

Bu arada, Irak yargısı, hükümet karşıtı gösterilerde tutuklanan eylemcilerin tamamının serbest bırakılmasına karar verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin çağrısı üzerine tüm mahkemelere göstericilerin serbest bırakılması için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 38'inci maddesine göre gösteri hakkı serbest ancak bunun yasalara, devlet müessesesi ve kişilere karşı aykırılık içermemesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı. 

Kazımi, bakanlar kurulu sonrasında duyurmuştu

Başbakan Kazımi, dün, başkanlık ettiği ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, geçen ekim ayında patlak veren sokak gösterilerinde eylemcilerin öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılacağını söylemişti.

Başbakan Kazımi, eli kana bulaşanlar dışında tutuklu bulunan tüm göstericilerin serbest bırakılması ve bunun için yargıyla iş birliği talimatı verdiğini dile getirmişti. 

AA

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