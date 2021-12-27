Irak'ta tartışmalı seçim sonuçları kesinleşti

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin, 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerin sonuçlarını onayladığı belirtildi.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Federal Mahkemesi bugün düzenlenen oturumda seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını verdi. Buna göre, seçim sonuçları onaylanarak kesin hale geldi. Irak anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni Meclis'i seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde toplantıya çağırması gerekiyor. Irak Yüksek Federal Mahkemesi gün içinde genel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti. Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu. Irak’ta 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia ediyordu. AA

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