Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri çatıştı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin öldüğü, 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan terör örgütü PKK aracına ateş açtığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydetti.
1 Peşmerge öldü
Öte yandan, Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin öldüğü bildirildi.
AA