"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Irak'ta "yeni ittifak" ilan edildi

26 Eylül 2022, Pazartesi 09:32
Irak'ta hükümeti kurmak için Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Türkmenlerin yer almadığı, Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyanlardan oluşan yeni bir ittifak oluşturuldu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan Ulusal Hikmet Akımı (Şii) Basın Sözcüsü Fadi eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi ile Sünnileri temsil eden Egemenlik Koalisyonu ve Azim Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Hristiyanları temsilen de Babiliyyun Koalisyonunun yer aldığı "Devleti Yönetme İttifakı"nın kurulduğunu açıkladı. Şammari, bu ittifakta yer alan bileşenlerin ortak siyasi anlaşma imzaladığını da belirtti.

Bu ittifakın başbakan adayının Koordinasyon Çerçevesi üyesi ve eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani olduğu biliniyor.

İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi’nde Kanun Devleti Kaolisyonu ile Fetih Koalisyonu, Sadikun Grubu, Ulusal Güçler Birliği Koalisyonu ve diğer Şii siyasi gruplar yer alıyor.

İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr ve Türkmenler ise oluşturulan ittifakta yer almadı.

Yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclisin bu hafta içerisinde toplanarak, cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor. Yeni cumhurbaşkanı da başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 11 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek öneriler

    Milli Takım son iki maçta üzdü

    İtalya'da seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki cami saldırısını kınadı

    Irak'ta "yeni ittifak" ilan edildi

    New York'ta ''Müslüman Günü'' buluşması

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler

    Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

    'Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır'

    Uganda'da 5 bölgeye yayılan Ebola salgınında 19 kişi öldü

    Faroe Adaları'na mağlup olduk

    Kur koruma tezgâhı hep zengine kazandırıyor

    Filipinler'de Noru Tayfunu alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya 259 savaş uçağı ve 56 bin 700 askerini kaybetti

    Bu yol sürdürülemez

    Hanelerin maddi durumu çöktü

    Borçların faizi ana parayı geçti

    Nebati’yi dinleyen kaybetti

    Dizel otomobil satışları azalmaya devam ediyor

    İnançer’in yerine Ahmet Özhan

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sosyal konut kuyusu
    Süleyman KÖSMENE

    Ders dinlerken tesbih çekilir mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir iktidar aşığıyla sohbet
    Genel

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Helâlleşmede dinî cemaatler ve sivil toplum, öncü rolü üstlenmeli…
    Mehmet KARA

    Algı sezonu açıldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlayamaz mıyız?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemine girerken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.