İran: 23 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

İran'da koronavirüs sebebiyle 11 kişi daha öldü İran Kovid-19 sebebiyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi. Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı. AA

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