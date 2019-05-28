İran: ABD ile müzakere için uygun bir ortam yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ve müzakere için halihazırda uygun bir ortam görmediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran diplomasisinin yeni bir merhaleye geçtiğini belirten Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Türkmenistan, Suriye, Japonya, Pakistan, Çin, Hindistan ve Irak ziyaretlerinin İran'ın tutumunu izah etmek için gerçekleştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de kısa süre içinde 2-3 bölge ülkesini ziyaret edeceğini aktardı.

"Biz müzakere masasını terk etmedik"

Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "ABD ile herhangi bir görüşmemiz yok ve halihazırda ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz. Biz uluslararası anlaşmalara saygı temelinde hareket ediyoruz, ABD de buna dönebilir. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle bu konu başarısızlığa uğradı. Biz bu şartlarda müzakere perspektifi göremiyoruz. Gelişmeleri beklemek lazım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe'nun öne sürdüğü 12 şartın bağımsız hiçbir ülke tarafından kabul edilemeyeceğini dile getiren Musevi, "Biz müzakere masasını terk etmedik. nükleer anlaşma hala devam ediyor. İran her şarta hazırdır. Müzakere için herhangi bir ortam yok. Kendileri ne yapacaklarına karar vermelidir. Biz onlara ne yapacaklarını söyleyecek durumda değiliz ve onların davranışlarına göre kararımızı veririz." diye konuştu.