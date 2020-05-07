İran: ABD’nin söz hakkı yok

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilmek için 2018’de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya dahil olma çabasına girişen ABD’nin anlaşmayla ilgili konular hakkında söz hakkı bulunmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ikinci yıl dönümünde yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “KOEP’ten nefret eden ABD, anlaşmadan çıktı ve onu ihlal etti. Anlaşmaya bağlı kalanları da cezalandırmaya çalışıyor. ABD, nükleer anlaşmayla ilgili meseleleri gündeme getirecek konumda değildir.” İran ile ABD, Rusya Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya (P5+1) arasında 2015 yılında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma 16 Ocak 2016’da BM Güvenlik Konseyi tarafından 2231 sayılı kararla desteklenerek yürürlüğe girmişti. Tahran yönetimi ise Washington’ın nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve dolayısıyla nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararla ilgili de söz hakkı olmadığını ifade ediyor.