İran, ABD’yi suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, “Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York’tan verildiğini unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili İsrail’i açık bir şekilde destekleyen ABD’yi suçlayan Pezeşkiyan, “Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York’tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. AA

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