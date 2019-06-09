İran Avrupa’yı da tersledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’daki bir özel üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda, gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupa ülkelerinin İran’ın ekonomik ilişkilerini normalleştirmekle yükümlü olduklarını dile getiren Zarif, “AB ülkeleri nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan konularda İran’ı eleştirecek konumda değiller. Bu ülkeler sorunların ne kadarının çözüldüğü ve normalleşmenin ne derece sağlandığıyla ilgili konuşmalıdır.” dedi. Nükleer anlaşmada atılan adımların değil sonucun önemli olduğunu kaydeden Zarif, “Çaba gösterdik ancak olmadı gibi ifadeler doğru değildir. Biz de bundan sonra onların yaptığının aynısını yapabiliriz. Eğer attıkları adımlar kendi görevleri doğrultusunda olursa biz de adımlarımızı durdururuz. Biz onların attığı adımlarla uyumlu olarak karar alacağız.” diye konuştu.