İran Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde patlama: 1ölü 3 yaralı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi. Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı. AA

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