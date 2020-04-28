İran, BMGK üyelerinden destek istedi

İran, kendisine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirmeye ilişkin plan hazırladığı belirtilen ABD yönetimine karşı Rusya ve BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi Güney Afrika’dan destek istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD’nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarını “insanlık dışı” olarak niteleyen Ruhani, “ABD ne yazık ki İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlarını şiddetlendirdi. Uluslararası hukuku ayaklar altına almasının yanı sıra küresel sağlık kurallarını da ihlal ederek, İran’ın ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerinin teminini engelliyor” diye konuştu. Ruhani, “BM’de ve uluslararası toplumda, ABD’nin tek taraflı politikalarına ve İran’a yönelik uyguladığı yasa dışı yaptırımlarına karşı her zamankinden daha fazla karşı çıkmanızı bekliyoruz” dedi. AA

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