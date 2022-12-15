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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İran’da, 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle 42 bin kişi öldü

15 Aralık 2022, Perşembe 11:00
İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Sümeyye Rafii, 2021'de ülkede 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle öldüğünü belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) göre, İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Rafii, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığının ülkeye ithal edilecek araçların emisyon standardının Euro 6’dan Euro 5’e düşülmesi önerisini eleştirerek hava kirliliğinin ülkeye verdiği zararlara ilişkin açıklamada bulundu.

Rafii, Bakanlığın önerisinin resmi prosedürlerden geçmeden Bakanlar Kurulunda kabul edilmesine tepki göstererek bunun Temiz Hava Yasası’na aykırı olduğunu ifade etti.

Hava kirliliğinin ülkeye maliyetinin düşünülenden fazla olduğunu dile getiren Rafii, “Dünya Bankası raporuna göre, 2021 yılında ülkede 41 bin 700'den fazla kişi havada asılı kalan 2,5 mikrondan küçük partikül madde nedeniyle öldü.” dedi.

Rafii, hava kirliliğinin ülkeye verdiği zararın yılda 7 ile 11 milyar dolar arasında olduğunu belirterek dolaylı maliyetlerin ise henüz görülmediğine dikkat çekti.

Ülkede, yılın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart'tan bu yana başkent Tahran’da hava kalite endeksi açısından sağlığa zararlı gün sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiğini aktardı

Rafii, “Ne yazık ki bu yıl Tahranlılar 2 gün, İsfahan, Kerec, Ahvaz ve Erak halkı ise sadece birer günü temiz hava ile geçirdi.” ifadelerini kullandı.

AA

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