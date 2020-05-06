İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. AA

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