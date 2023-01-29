"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

29 Ocak 2023, Pazar 13:06
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı.

Yaralılardan 16’sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AFAD Başkanı Sezer: Ülkemizde olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."

Tarama faaliyetleri sürüyor

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.

Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karaismailoğlu: Geçen yıl 138 bin siber saldırı engellendi

    İran'da askeri tesiste büyük bir patlama meydana geldi

    'Özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var'

    Birinci Avrupa'dan küstah provokatöre tepkiler büyüyor: ''Paludan hapse girmeli"

    "İki yıl içinde Çin ile savaşa hazır olmalıyız" - "7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"

    Netanyahu'ya karşı kitlesel protestolar sürüyor

    İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

    Hesap sorulmadı İsrail iyice azdı

    Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşları uyardı

    İYİ Parti’den provokatöre suç duyurusu

    Rusya: Göz yumulmasın, gereği yapılsın

    Alçakça tahrik, insanlık dışı barbarlık Danimarka’da

    Kudüs’te misilleme: 8 ölü, 10 yaralı

    Galatasaray'dan peş peşe 10 galibiyet

    Kanada’da İslamofobi ile mücadele için özel temsilci

    İstanbul’un barajları 10 yılın en düşük seviyesinde

    14 Mayıs Türkiye’nin bayramı olacak

    Tek adam rejimini sandıkta tarihe gömelim

    Sitelerde aidatlar %83 arttı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Doktora, doçentlik ve profesörlük işleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Emziren anneler, günahsız bebeler
    Mikail YAPRAK

    “Namaz kılan Ahmet gelsin!”
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk zirvesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yeter!
    Adnan NACİR

    Recaip Kandili
    Misbah ERATİLLA

    Süleyman Hünkâr ve Bediüzzaman
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeter artık, söz milletin!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    2023: ya istibdat ya da hürriyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.