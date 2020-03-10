İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha ölmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak Bu arada, İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında ölenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti. Hamaney'in onayıyla Kovid-19'la mücadele sırasında ölen doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. İran'da çok sayıda sağlık personeli de Kovid-19'la mücadele sırasında ölmüştü. AA

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