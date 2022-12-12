İran’da eğitime verilen ''hava kirliliği'' arası uzatıldı

İran'ın Elborz, Tahran ve Kazvin eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle okullarda eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığı duyuruldu.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Elborz Valiliği Sivil İşler Koordinasyon Başkan Vekili Ahmed Efzeli hava kirliliğinin artması nedeniyle üniversiteler de dahil eyaletteki resmi ve gayri resmi tüm eğitim kurumlarının pazartesi ve salı günü tatil edildiğini belirtti.

Efzeli, cumartesi ve pazar günü ilk, orta ve lise düzeyinde okulların tatil edildiğini hatırlatarak, hava kalitesinde düzelme olmaması nedeniyle eyaletteki tüm eğitim kurumlarının 2 gün daha tatil edildiğini aktardı.

Eyalette hava kirliliğini artıracak her türlü faaliyetin engellenmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Efzeli, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını, her türlü inşaat, hava kirliliğine sebep olabilecek sanayi birimleri ve fabrikalarda faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağını ifade etti.

Efzeli, teknik muayenesi yapılmayan özel ya da kamu araçlarının trafiğe çıkmasının yasaklandığına dikkati çekerek, vatandaşlardan toplu ulaşımı kullanmalarını istedi.

Başkent Tahran’da da beklenen rüzgarın esmemesi nedeniyle hava kirliliğinde artış oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığının kararı ile daha önce 2 gün tatil edilen okullarda pazartesi ve salı günü için de eğitime ara verildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara çağrı yaparak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, yoğun trafikli alanlardan uzak durmaları, açık alanda spor yapmamaları uyarısında bulundu.

Kazvin Eğitim Müdürlüğü Halkla İlişkiler Biriminin yaptığı açıklamada ise eyalette yüz yüze eğitime bir günlük ara verildiği, eğitimlerin çevrim içi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.