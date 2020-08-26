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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İran'da koronavirüs nedeniyle 119 ölüm daha

26 Ağustos 2020, Çarşamba 13:42
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1 günde 119 artarak 21 bin 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda COVID-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Ülke genelinde 2 bin 243 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1121'inin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde COVID-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 119'unu kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 20'ye, vaka sayısının da 365 bin 606'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 831'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 314 bin 870'e ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 113 bin 806 olduğunu kaydetti.

Etiketler: İran, koronavirüs
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