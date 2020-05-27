İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 564'e yükseldi

İran'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi daha öldü, vaka sayısı 141 bin 591 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 56 kişinin daha vefat ettiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti. Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi. Cihanpur ayırca ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi. AA

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