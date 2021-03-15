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15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İran'da Kovid-19 nedeniyle 100 ölüm daha

15 Mart 2021, Pazartesi 14:47
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 100 kişinin öldüğünü, 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 963'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 330'a, vaka sayısının da 1 milyon 754 bin 933'e çıktığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 499 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 781 bin 317 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: İran, Kovid-19
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