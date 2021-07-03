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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran'da Kovid-19 nedeniyle 111 ölüm daha

03 Temmuz 2021, Cumartesi 15:02
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 111 artarak 84 bin 627'ye yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1129'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 241 bin 37’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 111 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 84 bin 627 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 207'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 914 bin 830’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 888 bin 861 oldu.

Etiketler: İran, Kovid-19
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