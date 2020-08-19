İran'da Kovid-19 nedeniyle 153 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 153 kişinin öldüğünü ve 2 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 125'e, vaka sayısının da 350 bin 279'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 868'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 302 bin 528'e ulaştığı bilgisini verdi. Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 2 milyon 939 bin 840 olduğunu kaydetti. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. AA

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