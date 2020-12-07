İran'da Kovid-19 nedeniyle 284 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha öldüğünü ve 10 bin 827 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 50 bin 594'e, vaka sayısının da 1 milyon 51 bin 374'e çıktığını kaydetti. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 742 bin 955'e ulaştığını ifade etti. Ülkede bugüne kadar 6 milyon 432 bin 228 test uygulandığını aktaran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu", 106 ilçenin ise "sarı bölge "olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. AA

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