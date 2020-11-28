İran'da Kovid-19 nedeniyle 391 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 391 kişinin daha öldüğünü ve 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 486'ya, vaka sayısının da 935 bin 799'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 648 bin 831 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 38 bin 556 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.