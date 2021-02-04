İran'da Kovid-19 nedeniyle 67 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 58 bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 67 kişinin öldüğünü, 7 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 58 bin 256'ya, vaka sayısının da 1 milyon 445 bin 326'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 825'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 235 bin 581'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 504 bin 930 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığını yineleyen Lari, 18 şehrin "turuncu", 124 şehrin "sarı" ve 306 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.