İran'da Kovid-19 nedeniyle 73 can kaybı daha

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 142'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin öldüğünü, 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 485'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 142'ye, vaka sayısının da 1 milyon 739 bin 360'a çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 836'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 485 bin 179'a ulaştığını ifade etti.
AA