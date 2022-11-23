İran’da ölen gösterici sayısı 416’ya yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran’da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü sonrası başlayan gösteriler sırasında yaşamını yitiren gösterici sayısının 416’ya yükseldiğini açıkladı.

IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftadaki olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybeden göstericilerden 51’inin 18 yaş altı olduğu ifade edildi. Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50’den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. AA

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