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9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İran'da ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7161'e yükseldi

09 Mart 2020, Pazartesi 14:46
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 43 kişinin daha ölmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 43 kişinin öldüğünü belirtti.

Toplam vaka sayısının 595 kişi artarak 7 bin 161'e ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 394 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. 

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı Neccar da yeni tip koronavirüse yakalandı

Bu arada, İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu." dedi.

Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 194 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti. 

AA

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