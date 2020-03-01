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1 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'da ölü sayısı 54'e yükseldi

01 Mart 2020, Pazar 14:33
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle ölenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

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Çin’de son durum?

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha öldüğünü ve dünden bu yana 385 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söyledi.

"Virüs vakaları arttı"

Virüs vakalarının arttığını ve eyaletlerin genelinde durumun ciddi olduğunu dile getiren Cihanpur, vatandaşlardan yolculuk yapmamalarını ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemelerini istedi. 

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 75 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

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 Metro kullanımı yüzde 70 azaldı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla metro kullanımı yüzde 70 azaldı.

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

İran yerel medyasındaki habere göre, Nobaht, Kovid-19'un yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığını ve metroya binen yolcu sayısında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade etti.

Nobaht, düşüşe rağmen metro seferlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan kuzeydeki Gilan eyaletine tüm uçak seferlerinin iptal edildiği ve Kum kentinden çıkışların da sıkı kontrol altına alındığı kaydedildi.

AA

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