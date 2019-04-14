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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İran'da ölü sayısı 76'ya yükseldi

14 Nisan 2019, Pazar 10:25
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Şucai, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinde 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan, Hemedan ve Huzistan'da beşer, Kuzey Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de üçer, İlam'da 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Kirmanşah, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zencan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere 76 kişinin öldüğünü aktardı. 

İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Türk Kızılay afet bölgesine yardım gönderdi

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

AA

Etiketler: iran
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