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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İran'da sel ve yıldırım bilançosu: 20 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 17:11
İran'ın çeşitli eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve yıldırımlar 20 kişinin ölümüne, 37 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'tan bu yana Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Horasan-ı Rezevi, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve yıldırım nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.

Söz konusu kişilerden 2'sinin sel sularına kapılarak, 18'inin ise yıldırım çarpması sonucu öldüğünü aktaran Halidi, 37 yaralının da tedavi altına alındığını kaydetti.

İran'da 17 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlarda da 78 kişi ölmüştü. İran Kriz Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bahtiyari, 25 eyalette toplam 235 şehir ve 4 bin 304 köyün etkilendiği sel felaketinde 78 kişinin öldüğünü, yaklaşık bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu kaydetmişti. İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

AA

Etiketler: iran, sel
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