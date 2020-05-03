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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'da son 24 saatte 47 ölüm

03 Mayıs 2020, Pazar 16:13
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 203'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 47 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Böylece ölü sayısının 6 bin 203'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 976 artarak 97 bin 424'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 690'ının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 78 bin 422 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AA

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