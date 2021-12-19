İran'da son 24 saatte 50 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 968 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 304'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 170 bin 979'a yükseldiği ülkede, 50 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 83'e çıktı. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 876 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 113 milyon 239 bin 941 doz aşı uygulandığı söyleniyor. Risk gruplarına göre, ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride şehir gösterilmezken, 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride gösteriliyor. AA

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