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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'da son 24 saatte 87 ölüm

19 Nisan 2020, Pazar 14:46
İran'da Kovid-19 nedeniyle 87 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.

57 bin 23 kişi taburcu edildi

Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AA

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