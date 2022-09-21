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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İran'da tansiyon yükseliyor: 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21 Eylül 2022, Çarşamba 20:00
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerde 6 kişi öldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Başsavcısı Şehram Keremi, dün akşam saatlerinde eyalette düzenlenen gösterilerde kamu mallarının tahrip edildiğini söyledi.

Kirmanşah'taki gösteriler sırasında dün 2 kişinin öldürüldüğünü açıklayan Keremi, "İncelemeler bunun kesinlikle isyancılar tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor; çünkü güvenlik ve askeri güçlerin envanterinde olmayan silahla öldürüldüler." dedi.

Keremi, gösteriler sırasında bir polisin de aralarında olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şiraz'da bir "gönüllü" polis öldü

Hemşehri Online sitesinin haberine göre, Şiraz Kaymakamı Lütfullah Şeybani ise şehirdeki protestolar esnasında bir gönüllü polisin öldüğünü açıkladı.

Şeybani, dün geceki gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmada 4 polisin de yaralandığını, yaklaşık 15 göstericinin ise gözaltına alındığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde Şiraz’ın Mealiabad Caddesi'nde başlayan gösteriler yerel saatle 22.00’ye kadar devam etmiş, göstericiler yönetim karşıtı sloganlar atmıştı.

Tahran'da gösteriler yeniden başladı

Başkent Tahran’da ise Hafız Köprüsü ve Veliasr Caddesi çevresinde gece geç saatlere kadar devam eden gösteriler öğle saatlerinde yeniden başladı.

Göstericiler sokaklardan çıkıp Tahran yönetimine karşı sloganlar atarken güvenlik güçleri de göstericilere müdahalede bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede bulunan meydan ve kavşaklarda birçok araç ve motosikletli ekiple önlem aldığı, itfaiye araçlarının da olası yangın durumlarına karşı hazır beklediği görüldü.

Şehir merkezindeki gösterilerin yanı sıra Tahran ve El Zahra Üniversitelerinde de protestoların başladığına dair haberler medyaya yansıdı.

Tahran Valisi Muhsin Mensuri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tahran'daki olaylarda bazı büyükelçiliklerin ve dış istihbarat servislerin izleri açıkça görülmektedir. Tahran'da 3 yabancı ülke vatandaşı gözaltına alındı.” açıklamasında bulundu.

Diğer yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mazenderan eyaletinin merkezi Sari'de göstericilerin devlet kurumunun duvarından devrim lideri Ruhullah Humeyni ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini indirdiği görüldü.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani ABD, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerden gelen açıklamaları "İran’ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek, bu tutumu "kınadıklarını" bildirdi. Kenani bu ülkeleri "fırsatçılıkla" suçladı.

Kürdistan eyaletinde de 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de ölmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, dün, eyaletteki gösterilerde 3 kişinin öldüğünü belirtmiş ancak bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası Tahran ve ülkenin birçok kentinde başlayan gösterilerde şu ana kadar 6 kişi öldü.

AA

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