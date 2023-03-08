İran'da toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili ilk gözaltı

İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, öğrencilerin toplu zehirlenmesiyle ilgisi tespit edilen bazı kişilerin 5 eyalette istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Kaç kişinin gözaltına alındığını net olarak belirtmeyen Mirahmedi, "İstihbarat teşkilatlarının istihbarat ve araştırma tedbirlerine istinaden, 5 eyalette bazı kişiler gözaltına alındı ve ilgili teşkilatlar konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." dedi.

Reisi: Düşman ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da İstihbarat Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de okullardaki toplu zehirlenme olaylarına değindi.

İran Cumhurbaşkanı, çoğunlukla kız öğrencileri hedef alan zehirleme vakalarının "düşmanın ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan hibrit savaşının bir parçası olduğunu" söyledi.

İstihbarat güçlerine, "diğer güvenlik aygıtlarıyla işbirliği içinde halkın hükümet kurumlarına güvenini artırmak için failleri tespit etmek ve önleyici tedbirler almak için çabalarını yoğunlaştırması" talimatını veren Reisi, "İstihbarat teşkilatları, bazı okullardaki kamu sağlığı dahil tüm alanlarda güvenlik tehditlerine karşı hazır olmalıdır." dedi.

Üniversite öğrencileri toplu zehirlenme vakalarını protesto etti

İran Öğretmen Sendikalarının başkent Tahran'daki Meclis binasının önünde ve ülke genelinde eğitim müdürlüklerinin karşısında eylem yapılması çağrısının ardından ülkedeki bazı üniversitelerde öğrenciler protesto gösterileri düzenledi.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin, Telegram sayfasından yayınladığı görüntülere göre, Tahran’daki Emir Kebir ve Allame Tabatabai üniversiteleri ile Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğrencileri bulundukları kampüslerde, okullara yönelik saldırılara tepki gösterdi. Öğrenciler, aynı zamanda zehirlenmelerin önüne geçilememesi nedeniyle de yetkilileri protesto etti.

Allame Tabatabai Üniversitesinin merkez kampüsünde düzenlenen eyleme, üniversitenin güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği ve arbede yaşandığı görüldü.

Çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan protestocular, "Halkın sesi olduk, zehirlendik", "Savaşacağız, öleceğiz İran'ı geri alacağız" ve "Dostların kanı üstüne yemin olsun ki sonuna kadar dimdik duracağız" şeklinde sloganlar attı.

Güvenlik görevlilerinin bazı arkadaşlarını alıkoyduğunu aktaran öğrenciler, söz konusu kişilerin emniyet güçlerine teslim edilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, başkent Tahran'da zehirlenme vakalarına tepki gösteren vatandaşlar da saat 21.00'de pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar attı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, dünkü açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanlığının zehirlenme vakalarıyla ilgili dün açıkladığı raporunda, birkaç çeşit zehirli gaz kullanıldığından bahsedilirken söz konusu kimyasal maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Toplu zehirlenme vakaları bugün de devam ederken zehirlenmelerin önüne geçilememesine tepki gösteren öğretmenler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto etmişti.