İran'da yüz binler acil yardım bekliyor: "Son 15 yılın en büyük afeti"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde tahmini 2 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, İran'daki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel afetinin 2 binden fazla şehir ve kasabayı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, sel afetinin 10 milyon kişiyi bir şekilde etkilediği, bazıları kalıcı olmak üzere yarım milyondan fazla insanın sel nedeniyle yerinden olduğu kaydedildi.

Afetten dolayı en az 78 kişinin öldüğü, bin 136 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ülke çapında tahmini 2 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç duyduğu belirtildi.

IFRC, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, selden etkilenen 30 bin ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için 5,1 İsviçre Frangı tutarında yardım talebinde bulundu.

"Son 15 yılın en büyük afeti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İran Kızılayının uluslararası ilişkiler ve insan haklarından sorumlu genel sekreter baş yardımcısı Zehra Falahat ise "Bu, İran'ı 15 yıldan fazla bir sürede vuran en büyük afet." değerlendirmesinde bulundu.

Falahat, Kızılay gönüllülerinin rapor ettiği sahnelerin kahredici olduğuna, bazı köylerin tamamının dakikalar içerisinde su altında kaldığına, sayısız evin ve binanın zarar gördüğüne veya tamamen yıkıldığına işaret etti.

İran Kızılayının tarihinin en büyük yardım çalışmalarını yürüttüğünü, insanları kurtarmak ve destek olabilmek için mümkün olan her kaynağı kullandığını vurgulayan Falahat, "Ancak tüm bunlar yeterli değil." ifadesini kullandı.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin 25 eyaletini etkileyen sel afetinin zararının 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

İran'da 17 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına almış durumda. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel afetinde ülke genelinde onlarca kişi ölmüştü.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.