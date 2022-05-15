İran’da zamlar protesto edildi

İran’da Perşembe akşamı yumurta, ekmek, makarna ve et gibi temel gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar protesto edildi.

İran resmi haber ajansı İRNA, göstericilerin polise taşlarla saldırıp, bir camiyi ateşe verdiğini, bir markete de yağmalama girişiminde bulunduğunu yazdı. İran emniyet güçlerinin protestoları bastırdığı kaydedilirken 20’den fazla göstericinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi. Sosyal medyada yayılan video görüntülerinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin istifasını isteyen bazı göstericiler yer aldı. Haber Merkezi

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