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20 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İran’daki darbede İngiliz parmağı

19 Ağustos 2020, Çarşamba 13:00
İngİlİz ajanın açıklamaları, İran’da seçİmle başa gelen Başbakan Muhammed Musaddık’ın devrİlmesİnde İngİltere’nİn rolünü ortaya koydu.

İngiliz ajanının yıllar sonra ortaya çıkan röportajında, İran’da seçimle başa gelen Başbakan Muhammed Musaddık’ı deviren ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi’yi yeniden iktidara getiren 1953 darbesinde İngiltere’nin rolü ortaya kondu. Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere dış istihbarat servisi MI6’nın Kıbrıs’taki İran istasyon şefi Norman Darbyshire, 1985 yılında verdiği röportajda ülkesinin darbedeki rolünü anlattı. Granada TV’nin 1985 yapımı “İmparatorluğun Sonu: İran” belgeseli kapsamında yapılan ancak hiçbir zaman yayınlanmayan röportaj, deşifresinin bir araştırma esnasında bulunmasıyla yeniden açığa çıktı. Darbenin 67. yıl dönümü olan 19 Ağustos’ta yayınlanacak “Darbe 53”te canlandırılarak gösterilecek röportaja göre, İngiliz istihbaratının ABD’yi darbeye katılmaya ikna etmesi yıllar sürdü. Bu arada MI6 ajanları, ajan devşirip, İran parlamentosu üyelerine bisküvi kutularına saklanan paralarla rüşvet verdi. 

ŞAH DARBE İLE İKTİDARA GELDİ

İran’da seçimle başa gelen Başbakan Muhammed Musaddık’ı deviren ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi’yi yeniden iktidara getiren 1953 darbesinde İngiltere’nin rolü ortaya kondu.

“Darbe, 700 bİn sterlİne mal oldu”

Darbyshire, röportajında “Plan, Şah’a sadık olduğunu düşündüğümüz birimlerin, radyo istasyonu gibi şehirdeki kilit noktaları ele geçirmesini içeriyordu.” dedi. Nisan 1951’de iktidara gelen Musaddık’ın ilk icraatlarından biri, sonradan BP adını alacak Anglo-İran petrol şirketini millileştirmek oldu. Ancak ajan Darbyshire, MI6’nın Musaddık’ı devirmek istemesinin ana nedeninin, İngiltere’nin, Musaddık’ın Sovyet etkisine gireceğinden korkması olduğunu söyledi. İngiltere’nin ilk darbe girişimi kapsamında, 1951’de İngiliz Başbakan Yardımcısı Anthony Eden, üst düzey yetkililerine danışmadan, ajan Robert Zaehner’i Meclis üyelerine ve diğer önde gelen İranlılara rüşvet vermekle görevlendirdi. Bu süreçte 1,5 milyon sterlinin üzerinde para harcanmasına rağmen başarısız olundu ve sonrasında Darbyshire’dan şiddet de içerebilecek alternatif bir plan yapması istendi. 

darbe planı 1952’de sekteye uğuradı

Darbyshire, bu konuda, “Darbe, 700 bin sterline mal oldu. Biliyorum çünkü ben harcadım.” dedi. Darbyshire’ın darbe planı, Musaddık’ın İngiltere ile ilişkileri kesip, diplomatlarını ve casuslarını sınır dışı etmesiyle Ekim 1952’de sekteye uğradı. Darbyshire, Nisan 1953’te Musaddık’ın polis şefi General Mahmud Afşartus’un kaçırılmasını organize ettiği itirafında da bulunurken, generalin öldürülmesinin plan dahilinde olmadığını öne sürdü. 19 Ağustos 1953’te başarılı olan darbenin ardından Musaddık yargılandı ve 14 yıl sonra ölene kadar ev hapsinde tutuldu. Darbyshire’a göre, Musaddık’ın kaderi göreve geldiği an belirlenmişti.

AA

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