İran'daki deniz tatbikatı kazasında ağır bilanço

İran'da dün düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'dan 'kaza' açıklaması 'İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu' İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, dün Basra Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada 19 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Koranek savaş gemisinin iskeleye çekildiği belirtilen açıklamada, olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi. İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran ordusundan sabaha karşı yapılan yapılan açıklamada ise olayın Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu ve bir kişinin öldüğünü bildirilmişti. AA

Okunma Sayısı: 410

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.