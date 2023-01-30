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30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

''İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı''

30 Ocak 2023, Pazartesi 15:21
The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.

 

İranlı yetkililer ise hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan "saldırı girişimini" savuşturduğunu ve 2 İHA'nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü açıkladı.

İran tarafı, İHA'ların patlaması sonucu fabrikanın çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu tür eylemler, uzmanlarımızın barışçıl nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve niyetini etkileyemez." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, söz konusu saldırının, 2009'dan 2021'e kadar İran'a yönelik bir dizi operasyona izin veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni aşırı sağ koalisyon hükümeti altında gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydediliyor.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için pazartesi günü İsrail'e gitmesi planlanıyor.

AA

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