İran'daki ölü sayısı 53 bin 625'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 177 artarak 53 bin 625 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha öldüğünü ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 885 bin 54 olduğunu ifade etti.

Ülkede 7 milyon 46 bin 447 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.