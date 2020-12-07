İran'daki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İran'ın güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsian ilçesinde 5 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 7'ye yükseldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneyindeki Huzistan, İsfahan, Buşehr, Fars, Yezd ve Hürmüzgan eyaletlerinde şiddetli yağmur sele neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsian ilçesinde 5, Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde 2 kişinin öldüğü bildirildi. İran'ın güneyindeki eyaletlerde birkaç gündür devam eden şiddetli yağmurlar yaşam koşullarını olumsuz etkilerken birçok şehirde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz ve Buşehr kentlerinin birçok bölgesini sel suları bastı. AA

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