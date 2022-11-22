İran’daki Sünni Din Adamlarından çağrı: Halkın taleplerine kulak verin

İran’ın batı bölgesindeki Sünni din adamları, Mahsa Emini gösterilerine ilişkin Tahran yönetimine halkın taleplerine kulak verme çağrısında bulundu.

IHR: İran'da son bir haftada 40 gösterici öldü Sosyal medya görüntülerine göre, İran’ın Bukan, Piranşehr, Oşneviye, Nakade ve Hume şehirlerinde Sünni din adamlarının imzaladığı bildiri okundu. Söz konusu bildiride, “hükümetten halkın taleplerine kulak vermesi” talep edildi. Gösterilerde emniyet güçlerinin silah kullanmaktan vazgeçmesi istenirken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu ölen veya yaralananların maddi ve manevi zararlarının karşılanması çağrısında bulunuldu. Tahran yönetiminin tüm uyarılara rağmen bölge halkının ekonomik ve sosyal sorunlarına eğilmediği belirtilen bildiride, son olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi. AA

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