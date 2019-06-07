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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

İran'dan nükleer müzakere çağrılarına ret

07 Haziran 2019, Cuma 20:09
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında görüşme yapılabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Washington'un İran'ın nükleer silahlanmasının son bulmasını istediklerini ve balistik füzeler ile diğer sorunlara odaklanmak amacıyla yeni müzakereler yapılması gerektiğini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl çekildiği 2015 Nükleer Anlaşması dışında herhangi bir görüşmeye katılmayacaklarını ifade etti.

Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi, "Bu koşullar altında anlaşma dışındaki meseleler hakkında görüşmeler yapmak, anlaşmada kalan imza sahipleri arasında daha çok güvensizlik yaşanmasına neden olacaktır." açıklaması yaptı.

Musavi konuşmasına "Avrupalılar şimdiye kadar anlaşma altındaki taahhütleri yerine getirmede ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa dışı çekilme kararı sonrası İran'ın çıkarlarını korumada başarısız oldu." şeklinde devam etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, müzakere, çağrı, ret
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