"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

İran destekli gruplar ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırdı

30 Ağustos 2024, Cuma 09:00
Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse kamikaze İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.

Üsteki hava savunma sistemleri, İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti.

ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusunun üsleri, Ekim 2023'ten beri sık sık roket ve kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

    Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrailli iki bakana yaptırım uygulanmasını önerdim

    Harris İsrail'e desteğini yineledi: 'İsrail'e silah ambargosu gündemimde yok'

    Fransa’daki evsiz çocuklar artıyor

    Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

    Ekonomide güven düşüşü sürüyor

    2025 zamları yüzde 45 olacak

    Ayrımcı uygulamaları reddediyoruz

    Ücretleri düşürmekle enflasyon düşmez

    Savaşa dönmeyi reddettiler

    İsrail’in hedefi Batı Şeria’yı da Gazze gibi yapmak

    Açlık sınırı 21 bine dayandı

    IMF: Ek sıkılaştırma gerekebilir

    Ne çiftçinin, ne işçinin halinden anlıyorsunuz

    Kapanan şirketler, açılanlardan fazla

    Epilepsi hastaları ilaç bulamıyor

    Gazze’de salgın hastalıklar dizginlenemiyor

    İzmirlilere denizlerde kirlilik uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktı ve İsrail
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kâfir ile münafık, casus ile hâin farkı
    Şükrü BULUT

    Dünya Sağlık Örgütü’nde panik…
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedâiden su-i zanna nasıl gidilir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Durmuş Ali İnci

    İmansız cennete girilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    O rahmete lâyık bir dâr-ı saadet olacaktır
    Faruk ÇAKIR

    Esas tepki adaletsizliğe olmalı
    Ahmet BATTAL

    Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı-3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.